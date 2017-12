OM : Marseille est là, Rami prévient l'OL et Monaco

Dans : OM, Ligue 1, OL, Monaco.

En gagnant facilement contre l'AS Saint-Etienne dimanche (3-0), l'Olympique de Marseille est revenu sur les talons de Lyon et de Monaco en Ligue 1. Un signe qui ne trompe pas selon Adil Rami.

Les statistiques le prouvent, Marseille est l'équipe la plus en forme du championnat depuis la mi-septembre. Si le Paris Saint-Germain a marqué un point de plus que l'OM lors des douze dernières journées de L1, Marseille est le seul club invaincu sur cette période, sachant que Paris a chuté à Strasbourg. Un statut d'équipe imbattable confirmé contre l'ASSE dimanche lors d'une belle victoire au Vélodrome, qui a permis à la troupe de Rudi Garcia de rester à égalité de points avec l'OL et l'ASM. Une très bonne nouvelle pour la suite de la saison, d'après les dires d'Adil Rami.

« On a mis tous les ingrédients. On a joué au ballon, on a pris du plaisir, il y a eu des buts. Les mauvaises langues disent qu'on aurait pu en mettre plus ? C'est bien pour ça que ma devise est : "On les aura, les méchants !". On est à l'OM, le club le plus populaire de France, avec ses avantages et ses inconvénients, il faut l'accepter. Lyon et Monaco ne vont pas lâcher. L'OL et l'ASM ? On a fait preuve de caractère et on leur envoie un message. On est là, dans le bon wagon », a lancé, sur RMC, le défenseur central marseillais, qui avoue donc que le club phocéen, devenu le meilleur quatrième de l’histoire de la Ligue 1 après 17 matchs, jouera crânement sa chance pour être le dauphin du PSG.