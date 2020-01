OM : Marseille à l'assaut d'un défenseur de Premier League

Dans : OM.

Cela fait maintenant deux ans que Patrice Evra a quitté l’Olympique de Marseille, et que Jordan Amavi est donc le seul latéral gauche de métier de l’effectif phocéen.

Longtemps dans le creux de la vague, l’ancien défenseur de Nice ou encore d’Aston Villa a retrouvé des couleurs grâce à André Villas-Boas. Cela étant, l’Olympique de Marseille va bien devoir se résoudre, un jour ou l’autre, à résoudre ce problème quantitatif en recrutant un second latéral gauche, ne serait-ce que pour offrir un challenge et une concurrence à Jordan Amavi. Au cours des derniers jours, Arthur Masuaku, loin d’être un titulaire indiscutable à West Ham, a été proposé à l’OM et à l’OL selon les informations du 10 Sport.

A la recherche d’un latéral cet hiver, l’Olympique Lyonnais n’a pas donné suite. En revanche, les dirigeants de l’Olympique de Marseille se sont montrés bien plus réceptifs à l’approche d’Arthur Masuaku et de ses conseillers. Effectivement, le directeur sportif Andoni Zubizarreta n’a pas repoussé le profil du joueur, comme il le fait de manière très régulière quand un joueur lui est proposé. Doté d’une bonne qualité offensive et d’une très belle expérience en Premier League en dépit d’un âge encore relativement jeune (26 ans), l’ancien Valenciennois fait partie des cas étudiés par le club dans l’optique du prochain mercato estival. Reste à voir quel sera le tarif réclamé par West Ham pour un joueur recruté 7 ME, et dont le contrat court jusqu’en juin… 2024 !