OM : Marseille a été ridicule, Garcia n'est pas surpris

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Malgré le discours habituel de façade sur la volonté de bien faire, Rudi Garcia avait délibérément choisi de mettre ses titulaires au repos pour le match de ce jeudi soir contre Francfort. Et dans un stade bien garni face à une équipe pourtant déjà qualifiée, les Marseillais n’ont pas pesé bien lourd, facilitant même le travail de leur adversaire avec deux incroyables buts contre son camp. Au final, c'est une lourde défaite 4-0. Autant dire que Rudi Garcia n’avait aucun enseignement positif à tirer de cette rencontre. Au contraire, l’entraineur olympien a visiblement bien compris pourquoi certains ne jouaient que très peu cette saison.

« On avait une équipe avec 7-8 titulaires en moins, mais si en plus on défend mal et on se met des buts contre notre camp... C'est une mauvaise soirée, il y a des joueurs qui ont perdu des points ce soir. Certes, ce n'était pas facile, on a joué contre une équipe qui est en tête du groupe, mais la note est lourde », a reconnu un Rudi Garcia qui ne peut pas s’étonner d’une telle déconvenue quand il aligne quasiment son équipe B, avec certains joueurs au temps de jeu très réduit ces dernières semaines.