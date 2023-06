Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite augmente son offre à McCourt

Dans : OM.

L’Arabie Saoudite est au cœur de l’actualité footballistique après les signatures de Cristiano Ronaldo et maintenant de Karim Benzema. Les Saoudiens pourraient également s’immiscer dans l’actualité française avec un possible rachat… de l’OM.

L’Olympique de Marseille vendu par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite, la rumeur n’est pas nouvelle. Cela fait maintenant trois ans que le club phocéen est régulièrement au cœur de bruits au sujet d’une possible vente à l’Arabie Saoudite. Il y a quelques années, le propriétaire américain de l’OM aurait même refusé une offre avoisinant les 200 millions d’euros de la part des Saoudiens, qui ont ensuite acheté Newcastle.

Avec succès puisque dès leur première année à la tête des Magpies, ils ont obtenu une qualification directe pour la Ligue des Champions. Une réussite qui peut rendre jaloux du côté de Marseille, où la rumeur saoudienne a toutefois été relancée de plus belle. Sur l’antenne de I24 News, chaîne d’information internationale depuis le Moyen-Orient, le journaliste français Bastien Borie a dévoilé que l’Arabie Saoudite avait la ferme intention de relancer les discussions avec Frank McCourt afin de devenir propriétaire de l’Olympique de Marseille.

L'OM, prochain gros investissement de l'Arabie Saoudite ?

« Pour arrondir les angles de leur image et pour assurer des rentrées d’argent, l’Arabie Saoudite veut investir en Europe comme l’ont fait les Emiratis ou les Qataris dont les valeurs des clubs augmentent chaque année. Les Saoudiens veulent percer eux aussi en Europe. Ils possèdent déjà trois clubs : Newcastle et Sheffield United en Angleterre, et Almeria en Espagne » estime le journaliste, pour qui les Saoudiens ont maintenant l’intention de s’attaquer au dossier marseillais afin de détenir un club rival du Paris Saint-Germain, propriété… du Qatar.

« Maintenant, c’est le dossier marseillais dont on entend à nouveau parler. Il y a trois ans, Frank McCourt avait refusé une offre à hauteur de 200 millions d’euros de l’Arabie Saoudite. Mais ces derniers vont encore augmenter la mise et le propriétaire du club Frank McCourt pourrait céder, car l’OM n’a pas été une très bonne affaire financière pour lui jusqu’à maintenant » détaille le journaliste, convaincu de l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’Olympique de Marseille. Nul doute qu’en cas de rachat du club par les Saoudiens, l’OM disposerait de moyens financiers colossaux et pourrait enfin rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais il convient comme toujours de rester extrêmement prudent avec ce dossier épineux de la vente de l’OM.