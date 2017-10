OM : Pierre Ménès s'enflamme presque pour cet OM 3e de L1 !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OM a aligné un troisième succès de rang en championnat en disposant de l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (2-4).

Malgré les critiques émises envers Rudi Garcia il y a quelques semaines, le club phocéen avance bien et vite puisqu’il est monté dimanche soir sur le podium de la Ligue 1. Grâce à des choix forts de son entraîneur et un engagement physique à toute épreuve, l’OM a retrouvé des couleurs. Sur son blog, Pierre Ménès estime surtout que la situation actuelle va permettre à Rudi Garcia de travailler dans la sérénité durant la trêve internationale.

« Ceux qui avancent, ce sont les Marseillais, qui ont remporté une victoire importante à Nice. D’abord parce qu’on peut dire que c’est la première victoire face à une grosse équipe sous l’ère Garcia. Et puis surtout parce que l’OM était mené 2-0 au bout de vingt minutes de jeu Alors bien sûr, les buts ne sont pas tous bien nets, puisqu’il y a un CSC de Lees-Melou et une grosse boulette de Cardinale, mais il n’empêche : l’impression laissée par l’OM au niveau de l’état d’esprit, de l’abnégation et de l’engagement physique était très loin des naufrages face à Monaco et Rennes. Marseille va donc passer 15 jours sur le podium de ce championnat, ce qui va permettre à un Garcia très critiqué dernièrement mais qui a vu ses choix forts - plus de Lopez, de Sanson ni de Germain - validés et récompensés de travailler avec un peu plus de sérénité. Et on sait qu’à Marseille plus qu’ailleurs, la sérénité est un atout important » a expliqué le journaliste de Canal +, qui avait vivement critiqué l’ancien manager du LOSC après la défaite en Ligue Europa face à Salzbourg jeudi soir. Ce dernier lui aura au moins prouvé que son turn-over opéré en Autriche aura porté ses fruits en championnat trois jours plus tard…