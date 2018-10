OM : Mandanda refuse de se prendre la tête avec les supporters

Dans : OM, Ligue 1.

Dans un entretien accordé au site officiel de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a notamment répondu à une question sur les critiques qui lui tombent parfois dessus du côté de certains supporters du club phocéen. Même s'il regrette de ne pas être uniquement jugé sur ses performances sportives, étant souvent attaqué sur son hygiène de vie, Steve Mandanda prend tout cela avec une certaine philosophie, son expérience au plus haut niveau lui ayant appris à relativiser.

« Est-ce que je suis affecté par le comportement un peu dur parfois des supporters ? Affecté non, parce que je connaissais les risques d’un retour. Maintenant, je sais aussi que cela ne dépend que de moi et de mes performances. Voilà, c’est comme ça, et comme j’ai dit, je l’accepte. Mais je prends sur moi et je fait au mieux pour redevenir performant. Malgré tout, ce ne sont pas que mes performances qui sont jugées et c’est ce qui est non pas difficile à accepter, mais c’est embêtant. A côté de ça je sais ce que je dois faire et ce que je peux faire pour aider l’équipe. Si j’avais vécu cela à 21 ou 22 ans ans, ça aurait été difficile. Mais à mon âge, avec mon vécu, mon expérience et la connaissance du milieu, je le vis plus facilement », avoue Steve Mandanda, qui est lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2020.