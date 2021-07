OM : Mandanda poussé en touche à Marseille ?

Dans : OM.

Avec la signature annoncée de Pau Lopez à l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda n'est plus du tout assuré d'être le numéro 1 dans les buts de l'OM. Pablo Longoria veut un passage de témoin en douceur.

Légende vivante de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda sera-t-il dans les buts de l’OM lors du premier match officiel de la saison 2021-2022 contre Montpellier le 8 août prochain ? Rien n’est moins sûr. Car le capitaine phocéen le sait, si les dirigeants phocéens s’apprêtent à faire signer Pau Lopez en provenance de l’AS Rome, c’est clairement pour faire de ce dernier un vrai concurrent. Une tendance lourde en Ligue 1, puisque le PSG va coller Donnarumma dans les pattes de Navas et que l’OL veut aussi concurrence Lopes avec Onana. Et si Steve Mandanda avait encore quelques doutes sur cette situation forcément pas simple à vivre, même si elle est finalement logique dans un club professionnel, Pablo Longoria est très clair dans son discours.

Au moment d’évoquer la hiérarchie des gardiens de but à l’Olympique de Marseille, le président de l’OM a tout simplement fait savoir que personne n’était certain d’être titulaire. « Dans le football moderne, la concurrence à un poste est la chose la plus importante. Même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, j’y ai été habitué. A la Juventus, il y avait celle entre Buffon et Szcesny ou Buffon et Neto (…) La tendance dans le football du futur est à cet équilibre », a très fermement prévenu Pablo Longoria. Reste cependant que du haut de ses 36 ans, Steve Mandanda a encore trois ans de contrat avec l’OM et que forcément c’est une situation qui ne sera pas simple à gérer si Pau Lopez le remplace durablement dans les buts. Car légende ou pas, Mandanda est d'abord un énorme compétiteur et il ne pourra pas se contenter longtemps d'être sur la touche.