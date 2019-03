OM : Mandanda est cramé, il ne veut plus le voir chez les Bleus

Dans : OM, Equipe de France, Ligue 1.

De nouveau sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs contre la Moldavie et l’Islande, Steve Mandanda ne fait plus l’unanimité chez les supporters de l’Equipe de France. D’autant que le gardien de l’Olympique de Marseille a été conforté par le sélectionneur tricolore dans son rôle de n°2, devant Alphonse Areola. Un choix incompréhensible de la part de « DD » selon Philippe Sanfourche, lequel estime que Mandanda est usé psychologiquement et mentalement. Sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste de RTL a confié que selon lui, le champion du monde aurait mieux fait de se retirer après le succès de la France en Russie.

« Mandanda devant Areola en Equipe de France, pour moi c’est incompréhensible. Je ne suis pas pour le changement à tout prix, mais là pour le coup dans la mesure où tu sais que Lloris va rester encore au moins 4 ans et que derrière tu as Areola qui est en capacité de pouvoir prendre le relai, je ne vois pas où se situe la plus-value de garder Mandanda en n°2. Il est clairement en bout de course, que ce soit sportivement ou dans l’investissement. Je trouve qu’il dégage quelque chose qui ressemble à une fin de cycle. Il a beaucoup donné mentalement à l’Equipe de France et je trouve que sa sortie aurait été plus belle après la Coupe du monde » a confié le journaliste de RTL, qui, une fois n'est pas coutume, ne comprend pas le choix de Didier Deschamps.