OM : Luis Henrique, une bonne nouvelle à 8 ME pour Longoria

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera particulièrement actif l'hiver prochain lors du mercato. Pablo Longoria espère notamment réaliser des ventes pour soulager les caisses phocéennes.

Pablo Longoria réalise du bon travail depuis son arrivée à l'OM. Le président espagnol du club phocéen sait néanmoins que les caisses ont besoin d'être renflouées. La situation économique de Marseille est compliquée et la récente élimination dès la phase de poules de la Ligue des champions n'a rien arrangé. Du coup, le mercato hivernal sera mouvementé à l'OM. Déjà, Luis Suarez a rejoint Almeria en prêt avec option d'achat. D'autres joueurs sont susceptibles de partir, comme Bamba Dieng, Cengiz Under, Leonardo Balerdi ou encore Pape Gueye. Des départs qui, s'ils ont lieu, devront être comblés si Marseille veut continuer d'avoir de fortes ambitions lors de la seconde partie de la saison.

Luis Henrique, Botafogo prolonge l'aventure

🚨OFICIAL!



Botafogo anuncia que renovou o contrato de empréstimo com o atleta Luís Henrique, que pertence ao OM, até junho de 2023. A cláusula se mantém em 8M€ para uma compra em definitivo.#TeamOM🇧🇷⚪️🔵 pic.twitter.com/2OQtDc67lR — OM - Brasil 🇧🇷🇫🇷 (@Brasil_OM) December 13, 2022

Mais l'OM a aussi eu une bonne nouvelle ces dernières heures. Une nouvelle qui pourrait annoncer une belle vente l'été prochain. En effet, Botafogo a prolongé le prêt de Luis Henrique jusqu'au mois de juin prochain. Un annonce qui rassure l'OM, qui redoutait de devoir récupérer le Brésilien cet hiver. L'option d'achat fixée pour Luis Henrique est de 8 millions d'euros et il y a donc pas mal d'espoir pour que Botafogo recrute définitivement le joueur de 21 ans. Une vente qui viendrait soulager les caisses phocéennes et qui pourrait même permettre de recruter de nouveaux joueurs. La situation reste en revanche plus floue concernant deux autres joueurs prêtés : Konrad de la Fuente (Olympiakos) et Jordan Amavi (Getafe). En situation d'échec, ils pourraient revenir sur la Canebière dès le prochain mercato et troubler quelque peu les plans de l'Olympique de Marseille et de Pablo Longoria. Igor Tudor, lui, va certainement devoir serrer les dents face à un mercato hivernal qui s'annonce périlleux pour son effectif.