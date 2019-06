OM : Lopez tout proche de Séville, ça sent l'intox !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ces derniers jours, les rumeurs fusent en Angleterre et en Espagne concernant les possibles départs de Morgan Sanson et de Maxime Lopez.

En effet, les deux joueurs de l’Olympique de Marseille sont très convoités, et pourraient faire leurs valises au mercato. Ce qui arrangerait bien Jacques-Henri Eyraud, pour qui il est urgent de vendre un ou deux éléments afin de renflouer les caisses. Mais en ce qui concerne Maxime Lopez, dont la valeur est importante sur le marché des transferts, l’intérêt du FC Séville a été démenti par le directeur sportif du club andalou, Monchi.

« C’est faux. Il n’y a absolument rien. Aucun accord, aucune offre, aucun contact » a indiqué l’homme fort de Séville, interrogé par RMC. Selon la radio, le club espagnol est bel et bien intéressé par le profil de Maxime Lopez, lequel a été validé par le nouvel entraîneur Julen Lopetegui. Mais pour l’heure, le 6e de la saison 2018-2019 en Liga n’est pas passé à l’offensive. Et si c’est le cas à l’avenir, difficile d’imaginer Séville, malheureusement pour Marseille, poser 20 ou 30 ME sur la table pour Maxime Lopez. Cela n’est pas vraiment dans les habitudes du club espagnol…