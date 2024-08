OM ‍: Longoria zappe Wahi et repasse à l’attaque pour Nketiah

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Toujours à la recherche de son nouveau « grand attaquant », l’Olympique de Marseille met le dossier Elye Wahi de côté pour se concentrer sur sa première piste, Eddie Nketiah.

Le mercato estival du club phocéen continue de partir dans tous les sens. Après avoir lancé leur recrutement avec Ismaël Koné, Pierre-Emile Hojbjerg, Lilian Brassier ou Mason Greenwood, l’OM a accéléré l’allure ces derniers jours en faisant venir Valentin Carboni, Derek Cornelius et dernièrement Jeffrey de Lange. Alors qu’un autre gardien est attendu avec la probable signature de Geronimo Rulli vendredi, Marseille a encore un gros chantier à boucler avant la reprise de la Ligue 1 dans une semaine, celui de l’avant-centre. Un temps sur Eddie Nketiah d’Arsenal, Pablo Longoria et son bras droit Mehdi Benatia ont activé la piste menant à Elye Wahi au cours des derniers jours.

Lens veut 30 ME, Marseille lâche Wahi

🚨Négociations à l’arrêt entre Lens et Marseille pour Elye Wahi



🔹Deuxième offre de l’OM : prêt payant de 2M€ + OA de 20M€ + 4M de bonus ➡️Rejetée par Lens



🔹Marseille se tourne vers Eddie Nketiah pour qui Arsenal a rouvert la porte. Les Gunners demandent autour de 25M€ pic.twitter.com/9yaOiQ2ACT — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 8, 2024

Sauf que malgré de nombreuses discussions avec Lens, et notamment une première offre en prêt avec option d’achat de 20 millions d’euros, les négociations n’ont pas abouti. D’après les informations de RMC Sport, « en l'état et compte tenu de l'écart qui sépare les deux camps, les négociations sont arrêtées ». Il faut dire que Lens vient de rejeter la dernière proposition des Marseillais, qui offraient un prêt payant de 2 ME assorti d'une option d'achat de 20 ME et des bonus de 4 ME. Une offre globale de 26 ME qui n’a donc pas convaincu le RCL, qui réclame minimum 30 ME pour lâcher un joueur recruté pour le même prix il y a un an du côté de Montpellier.

Nouvelle offre de l’OM pour Nketiah

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent new bid to Arsenal for Eddie Nketiah!



Negotiations restart and Nketiah remains keen on the move to OM, attracted by the project.



OM happy to return in talks but they’d only advance at their conditions. pic.twitter.com/4uIqsl68mi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024

Par conséquent, l’OM va se rabattre sur Eddie Nketiah. En attente depuis plusieurs semaines, l’Anglais semble de nouveau sur le départ à Arsenal, qui lui a ouvert la porte. Et sachant que les Gunners sont maintenant prêts à accepter une offre de 25 ME, après avoir demandé 30 ME à l’OM durant l’été, Longoria pourrait bien réussir à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants anglais pour le transfert de Nketiah. En tout cas, d’après Fabrizio Romano, l’OM a lancé une nouvelle offensive en proposant une autre offre à Arsenal. Si tout reste encore à faire, cette potentielle arrivée de Nketiah à Marseille serait une nouvelle belle réussite pour l’OM. D’autant plus pour remplacer un élément important comme Aubameyang, aux côtés d’autres joueurs de Premier League dirigés par Roberto De Zerbi.