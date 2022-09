OM : Longoria roi du trading, un joueur s'y oppose

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après Troyes, c'est à l'OM que Manchester City a prêté Issa Kaboré. Le latéral droit burkinabé est venu garnir les rangs olympiens pour cette saison mais il en veut plus. Il aime l'OM et il compte bien rester un peu plus longtemps sur la Canebière.

Quand on récupère une pépite, quoi de mieux qu'une collaboration sur le long terme ? A 21 ans, Issa Kaboré représente l'avenir au poste de latéral droit avec ses grandes qualités offensives. Le Burkinabé est arrivé à l'OM cet été, en prêt et en provenance de Manchester City. Il est une belle option de remplacement à Jonathan Clauss pour la saison qui vient. Toutefois, s'il pouvait rester au-delà de son contrat actuel, l'OM ne s'en plaindrait pas. Cela tombe bien puisque le principal intéressé est dans le même cas de figure.

Kaboré compte bien rester plus d'une saison à l'OM

Sans doute influencé par les performances de son cousin Charles Kaboré à Marseille, Issa est un grand amoureux de l'OM. Il le répète d'ailleurs sans cesse à qui veut bien l'entendre. Des paroles qui sont bel et bien sincères de la part du jeune burkinabé. Interrogé par Foot Mercato, Issa Kaboré a d'ailleurs fait une promesse aux supporters de l'OM : il entend rester à Marseille à l'issue de cette saison, effectuée en prêt faut-il le rappeler.

🎙️Issa Kaboré 🇧🇫 : "Mon avenir, je veux que ce soit l'OM. J'aimerais bien rester ici. J'ai envie d’y laisser ma trace. J’aime ce club et franchement, je ne pense pas que ça sera difficile." (@footmercato)#TeamOM pic.twitter.com/4iGTmW5RRd — MercatOM (@Mercat_OM) September 17, 2022

« Mon avenir, je veux que ce soit l'OM. J'aimerais bien rester ici. J'ai envie de laisser ma trace ici. Je ne pense pas que ça va être dur, parce que déjà j'aime ce club et franchement, je ne pense pas que ça sera difficile », a t-il clamé. Pour rappel, Issa Kaboré n'a disputé que trois rencontres avec l'OM, deux en Ligue 1 et sept petites minutes contre Francfort en C1. Toutefois, le Burkinabé va peut-être voir ses ambitions personnelles se heurter à la réalité économique marseillaise et à la stratégie réactive de Pablo Longoria au mercato.