OM ‍: Longoria met des barbelés, les supporters crient à la folie

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria n'est pas du genre à refuser des offres pour vendre des joueurs, lui qui adore la folie du mercato. Il l'a fait à trois reprises pour un remplaçant.

Quel gardien pour l’OM la saison prochaine ? La question se pose en ce qui concerne le titulaire du poste, sachant que Pau Lopez s’est vu signifier qu’il était préférable qu’il parte pour changer de cycle, et que le gardien espagnol se verrait bien atterrir à Côme, promu en Serie A. Pour le remplacer, Pablo Longoria travaille sur deux pistes bien différentes. Brice Samba, fort sur sa ligne et dans les sorties, et que Lens a proposé à Marseille même s’il faudra une grosse indemnité de transfert. Le porter numéro 2 des Bleus a l’expérience pour lui, et même celle de l’OM puisqu’il a été formé à Marseille. L’autre solution se nomme Ilan Meslier, le gardien de Leeds qui évoluait en D2 anglaise la saison passée, et a un temps été sélectionné avec les espoirs.

Ruben Blanco, un gros salaire sans jouer

Le choix est bien là mais en ce qui concerne la doublure, ce sera toujours la même. Ruben Blanco est conservé et cela malgré des offres à son sujet. Alors que la direction de l’OM est à l’écoute de toutes les propositions, visiblement, la doublure espagnole n’est pas sur le marché. L’Equipe affirme que trois offres ont été refusées, faisant de Ruben Blanco un intouchable. De quoi interpeller les supporters marseillais, qui ne comprennent pas cette volonté pour un gardien jugé correct, mais qui possède surtout un salaire très élevé à 200.000 euros par mois, soit quasiment dans le top10 de l’effectif. Autant dire la volonté de Pablo Longoria de refuser toutes les offres interpelle.

« Avec son salaire alors qu’il joue deux matchs par saison, c’est complètement con », « A 200 k par mois et rester une doublure donc ? Il donne la moitié de son salaire à Pablo », « je ne comprends pas trop », « c’est quoi le but, autant prendre un gardien moins cher », ont pesté les supporters de l’OM, qui ne comprennent pas vraiment la stratégie de leur club sur ce sujet précis.