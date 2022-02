OM : Longoria et Sampaoli étaient à Milan, tiens tiens tiens

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi soir, le Milan a dominé l'Inter 1-2 dans le derby de la Madonnina avec un doublé d'Olivier Giroud. L'état-major de l'OM était présent à San Siro pour assister à la rencontre mais surtout pour tenter de dénicher de futures recrues dans les deux camps.

Une partie des fans de football avaient les yeux tournés vers Milan pour assister au choc au sommet de la Serie A qui a vu Milan relancer la lutte pour le titre avec un beau succès face à son vieux rival l'Inter. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria n'ont rien manqué de la rencontre, et pour cause. Le journal local La Provence relate que l'entraîneur de l'OM et son président étaient sur place à San Siro pour ne rien manquer de la rencontre et de la performance des 22 acteurs. Malgré la fin du mercato hivernal, l'état-major marseillais anticipe déjà la prochaine trêve estivale.

L'OM en repérage pour le mercato à Milan

[#SerieA🇮🇹] Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont à Milan pour assister au derby #InterMilan, annonce La Provence.



Des joueurs à superviser, mais lesquels... ? 😏 pic.twitter.com/suGRsN1EmV — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 5, 2022

Moins de 24 heures après le large succès 5-2 face à Angers, Sampaoli est vite redescendu de son nuage. Il lui est nécessaire de renforcer son groupe avec de bons éléments comme il peut y en avoir à l'Inter ou au Milan AC. Cependant, La Provence ignore quels joueurs le bouillant argentin et son président ont dans le viseur. Peut-être un défenseur central, un latéral droit ou même un attaquant. Dans l'incertitude concernant l'avenir d'Arkadiusz Milik, ils ont du être impressionnés par le match d'Olivier Giroud par exemple, auteur d'un doublé ce soir. L'attaquant français a d'ailleurs souvent été cité comme cible de l'OM ces dernières années.