OM ‍: Lilian Brassier première recrue, De Zerbi reçoit déjà son cadeau

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi a bien évidemment eu quelques garanties s'il a signé à l'OM, et cela va très bien commencer avec la signature de Lilian Brassier qui pourrait bien avoir lieu dès ce mardi.

Privé de Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille a été prié par son propriétaire Frank McCourt de faire des économies, notamment sur son train de vie et sa masse salariale. Des départs majeurs sont donc en cours, comme celui d’Iliman Ndiaye qui va soulager les finances du club phocéen. Il y en aura d’autres certainement dans les semaines à venir. Mais cela n’empêche pas Pablo Longoria d’avoir de l’ambition pour renforcer l’équipe, et notamment satisfaire son nouvel entraineur Roberto De Zerbi, dont l’accord en vue de la signature a été annoncé ce lundi soir. Et comme premier joueur, si ce n’est pas une star mondiale, c’est une révélation de la saison qui va signer. En effet, l’accord total a été trouvé avec Brest pour Lilian Brassier, qui était suivi par de plusieurs clubs français et européens, mais qui avait donné sa préférence à l’OM. C’est ce qu’affirme le maitre du mercato Fabrizio Romano, signe de l’imminence de cette officialisation dans la foulée de l’arrivée de Roberto De Zerbi.

Brassier signe à l'OM ce mardi ?

Une très belle performance au niveau du marché des transferts, car encore fallait-il ensuite satisfaire aux exigences du club breton, bien conscient qu’il était l’heure de se séparer de son défenseur central à un an de la fin de son contrat. Le montant du transfert devrait être de 9 millions d’euros, avec deux millions d’euros de bonus éventuels. Le joueur de 24 ans formé au Stade Rennais pourrait même être annoncé dans la journée, puisqu’il est attendu dans les prochaines heures dans la cité provençale. Et ce pourrait n’être que le début du festival de Pablo Longoria dans ce mercato.