OM ‍: Les Ultras interdits à Saint-Etienne, Ravanelli ne plonge pas

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se rendra à Saint-Etienne dimanche prochain pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Dauphins du PSG, les Phocéens aimeraient bien pouvoir profiter du soutien de leurs supporters à Geoffroy-Guichard.

L'OM va bien mieux et a même fait une excellente opération dimanche soir en battant l'AS Monaco au Stade Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi sont désormais deuxièmes de Ligue 1 et comptent bien assumer leur statut sur la pelouse de Saint-Etienne lors de la prochaine journée de championnat. Pour ce choc, l'OM aimerait d'ailleurs la présence de ses supporters. Problème, comme souvent depuis quelque temps, les fans phocéens sont interdits de déplacement lorsque les risques sont jugés trop élevés. La préfecture de la Loire a suivi le mouvement et interdit le déplacement des supporters marseillais à Saint-Etienne dimanche prochain. De quoi agacer profondément l'OM.

Le 𝐜𝐚𝐥𝐦𝐞 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 et la 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞̀𝐫𝐞 marseillaise 🧘‍♂️🦾



Le combo qui a permis à nos joueurs de renverser une situation mal embarquée lors d’#OMASM est à retrouver en images dans le 𝑷𝑳𝑨𝒀𝑬𝑹𝑺 𝑪𝑨𝑴 𝒃𝒚 𝑪𝒆́𝒃𝒆́ 🕶️ pic.twitter.com/3ekJCbckhY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 3, 2024

Selon les informations de La Provence, les Marseillais vont déposer un recours au tribunal administratif de Lyon ce mardi 3 décembre pour que ses fans puissent se rendre à Saint-Étienne dimanche. Le média rajoute que le président de l'OM, Pablo Longoria, a chargé en personne Fabrizio Ravanelli de s’occuper du dossier. Peu de chances néanmoins que Marseille ait gain de cause. La direction avait tenté la même chose pour le déplacement à Nantes mais la demande avait été refusée...