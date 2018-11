OM : « Les sous-doués en soirée », La Provence ridiculise cet OM-là !

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Qui aime bien châtie bien, et personne ne pourra reprocher à La Provence de ne pas aimer l'Olympique de Marseille. Mais le pathétique spectacle proposé par la formation de Rudi Garcia jeudi soir à Francfort a mis en furie le quotidien régional. A la Une de ses pages sportives, un titre très cruel : « Les sous-doués en soirée ». Et lorsqu'il s'agit d'analyser la rencontre disputé par l'OM en Allemagne, les journaliste provençaux se lâchent sans aucune pitié pour Luiz Gustavo et ses coéquipiers.

« L’équipe bis alignée par Rudi Garcia a proposé une parodie de football. Tout simplement grotesque (...) La formation alignée hier soir dans le Main par Rudi Garcia a fait honte à l’OM et à son glorieux passé européen. L’entraîneur olympien avait parlé d’"équipe compétitive" mercredi lors de la conférence de presse d’avant-match. Elle ne l’était absolument pas. Entre les joueurs en pleine période de doutes et ceux qui manquaient de compétition, l’escouade marseillaise était complètement hors sujet. On pourra néanmoins difficilement reprocher au coach de la maison bleue et blanche d’avoir préservé la plupart de ses cadres en vue du match face à Reims dimanche. Mais quel sketch! », écrit notamment Alexandre Jacquin, qui a du mal à trouver des excuses à l'Olympique de Marseille après ce crash total en Allemagne.