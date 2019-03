OM : Les Niçois lancent le match... en insultant Balotelli

Dans : OM, OGCN, Ligue 1.

Ce dimanche soir, c’est une rencontre importante dans la course à l’Europe qui se dispute au Stade Vélodrome puisque l’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice. Après les mauvais résultats de Lyon, Saint-Etienne et Montpellier, les hommes de Rudi Garcia auront l’occasion de réaliser un gros coup au classement. Pour cela, ils pourront compter sur Mario Balotelli, déjà auteur de 4 buts dans la cité phocéenne depuis son arrivée en provenance de… Nice, justement.

Et du côté du Gym, on ne digère pas de voir à quel point Mario Balotelli est affûté. Il faut dire que lors des six premiers mois de la saison sur la Côte d’Azur, Super Mario n’a pas vraiment montré ce visage. Ainsi dans les rues de Nice, les ultras ont dégainé une banderole très insultante à l’encontre de l’Italien. « Ce bâtard a enfin trouvé sa Bonne-Mère. Écrasez-les » pouvait-on lire sur cette banderole très peu glorieuse. Nul doute que Mario Balotelli se fera un malin plaisir de faire taire ses anciens supporters…