OM : Les jaloux du vestiaire ont Strootman dans le viseur

Dans : OM, Ligue 1.

Revenu à l’approche du podium à la faveur de succès sur des clubs moins prestigieux, l’Olympique de Marseille parvient à sauver les apparences même si son fiasco européen est retentissant.

Cette première partie de saison décevante, elle s’explique notamment par l’apport quasiment inexistant des recrues. En premier lieu la plus prestigieuse d’entre elles, Kevin Strootman, annoncé comme le gros coup « à la Luiz Gustavo » de l’été, et qui ne répond pas aux attentes. En dehors d’une poignée de performances solides, le Néerlandais a surtout marqué les esprits par une condition physique un peu juste, et un déchet technique difficilement inexplicable.

Pas de quoi justifier l’énorme investissement et surtout son salaire royal, qui provoque quelques tensions en interne selon L’Equipe. « Ce qu’il montre n’est pas encore en adéquation avec le montant de son transfert et l’imposant salaire qui va avec, un des plus élevés de l’effectif. Dans un vestiaire qui se regarde un peu du coin de l’œil cette saison, ses émoluments et son statut de « protégé » de l’entraineur ont créé quelques jalousies », affirme ainsi le quotidien sportif, qui sait que Rudi Garcia donne beaucoup de crédit à son milieu de terrain, alors que face à Amiens par exemple, Morgan Sanson et Maxime Lopez se sont montrés à leur avantage.