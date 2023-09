OM ‍: Les fans prêts à agresser les joueurs, un joueur témoigne

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Connus pour leur ferveur, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent aussi dépasser les limites. L’ancien Marseillais Rémy Cabella se souvient d’une incroyable anecdote datant de la saison 2015-2016, lorsque le vestiaire craignait d’être agressé après un match.

Dans leur premier discours, les recrues de l’Olympique de Marseille citent toujours l’ambiance au Vélodrome pour expliquer leur décision. Les supporters marseillais sont effectivement connus pour leur ferveur… mais aussi pour leurs dérapages. L’ancien Olympien Rémy Cabella se souvient par exemple de la saison 2015-2016, lorsque l’équipe entraînée par Michel, en grande difficulté, avait besoin des forces de l’ordre pour quitter le stade après une défaite.

« C’est une soirée à Marseille, a raconté le milieu offensif du LOSC au magazine So Foot. On était dans une période compliquée, et lors du match précédent au Vélodrome, où on avait perdu contre Rennes (2-5), les supporters avaient fait grève pendant un quart d’heure. Quand ils sont arrivés dans le stade, il y avait déjà 0-3. »

« On a vu des sauvages qui sautaient sur les grillages, ça a été très compliqué pour nous, s’est souvenu le Lillois. Et le match suivant, contre Bordeaux, après le coup de sifflet final, on nous dit : "Les gars, vous allez rester là. On attend que les flics arrivent. Ils vont bloquer toutes les routes jusqu’à la Commanderie car là, tout le monde vous attend dehors…" » Sauf qu’un membre de l'équipe en avait décidé autrement.

Un Marseillais dans le coffre d'une voiture !

« Un joueur du groupe n’a pas voulu attendre. Il est rentré chez lui dans le coffre de la voiture de ses parents, a révélé Rémy Cabella. C’était ça, Marseille, mais quand tu passes par l’OM, tu gagnes dix ans. Il y a une ferveur incroyable dans les deux sens : quand tu gagnes, tu es tout là-haut, mais quand tu perds, surtout à notre époque, où le club traversait une période très difficile, tu dois affronter la haine de tes supporters. » Le coach Marcelino et les autres néo-Marseillais sont prévenus.