OM : Les exigences de Lihadji dévoilées, Marseille soupire

La semaine dernière, nous apprenions que l’Olympique de Marseille retirait son offre de premier contrat professionnel soumise à Isaac Lihadji.

Formé au club, l’attaquant de 17 ans a une cote d’enfer à travers l’Europe. Dans le viseur de clubs tels que Dortmund, Barcelone ou encore Arsenal et Monaco, l’international français des U17 est plus proche… de Lille. En effet, les Dogues souhaitent profiter de la situation, Marseille ayant retiré son offre suite aux tergiversations du clan Lihadji. Et selon les informations de La Provence, l’équipe de Gérard Lopez pourrait obtenir gain de cause dans ce dossier.

En effet, l’actuel 5e de Ligue 1 est pour l’instant en pole position dans le dossier Isaac Lihadji, qui est de retour avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille depuis le début de l’année 2020. Dans son édition du jour, le quotidien régional dévoile par ailleurs les chiffes exacts concernant les exigences de Moussa Sissoko, le poulain d’isaac Lihadji. Selon le média, c’est un salaire de 40.000 euros, une grosse prime à la signature et un contrat de trois ans que réclamait le clan du joueur pour signer à l’Olympique de Marseille. Vraisemblablement, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, qui estiment avoir fait tous les efforts nécessaires pour faire signer un joueur de 17 ans n’ayant aucune expérience en Ligue 1, ne se sont pas alignés sur ces chiffres. Plus que jamais, on se dirige donc vers un départ de Lihadji en fin de saison…