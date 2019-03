OM : Les cadres sont des boulets, un intime balance à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis cinq matchs, c’est dans un nouveau système et sans les cadres que l’Olympique de Marseille enchaîne les bons résultats.

Effectivement, Rudi Garcia a tranché dans le vif en effectuant des choix très forts, comme les mises à l’écart de Payet, Luiz Gustavo, Strootman ou encore Rami. Désormais, ce sont Caleta-Car, Kamara, Sanson ou encore Thauvin, les vrais piliers de l’équipe. Et cela va beaucoup mieux comme l’a confié un intime du vestiaire, interrogé par La Provence. Dans les colonnes du quotidien régional, ce proche du vestiaire marseillais y va fort, en sous-entendant notamment que Rudi Garcia avait été bloqué par ses joueurs aux salaires importants. Explications…

« Rudi a perdu du temps, bloqué par la méforme des ’gros contrats’ avec lesquels il a été obligé de composer. Depuis qu’il a changé de schéma et de joueurs, ils ne font que gagner, c’est tout sauf un hasard. Ils galopent tous sur le terrain, font les efforts les uns pour les autres » a confié cet intime du vestiaire marseillais. Reste maintenant à savoir si les Payet, Gustavo et autre Strootman parviendront à élever leur niveau de jeu et d’implication à l’entraînement pour retrouver du temps de jeu en compétition. Une chose est sûre : Rudi Garcia va continuer à faire confiance à ceux qui ont permis le redressement de l’OM, dimanche soir sur la pelouse du Stade Vélodrome contre l’OGC Nice.