OM : Le Vélodrome encore complet, Marseille c'est fou

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après presque deux mois sans football, la Ligue 1 reprend ses droits. Et du côté de Marseille, l'engouement n'est pas tombé autour de l'équipe d'Igor Tudor, le Vélodrome sera encore plein face au TFC.

La passion des supporters marseillais n’a jamais été à mettre en doute, mais certaines saisons elle a faibli, et cela en raison de résultats sportifs en berne. Bien évidemment, l’OM ne fait pas des miracles, quand l’équipe phocéenne ne gagne pas, les travées du Vélodrome se vident, mais à la moindre éclaircie c’est alors la folie totale. Et cette saison c’est le cas. Même si Marseille a connu un petit trou d’air en Ligue 1, et surtout vécu un vrai traumatisme en Ligue des champions, le peuple marseillais adore cette version 2022-2023 de l’OM et les affluences sont colossales pour le plus grand bonheur du trésorier du club. Ainsi, aussi incroyable que cela paraisse, jeudi soir, pour la réception du TFC, le Vélodrome affichera complet, plus aucune place n’étant disponible, et cela pour la 11e fois de la saison, record absolu pour l’Olympique de Marseille, seul le PSG, complet pour toute la saison, faisant mieux, mais avec un stade nettement plus petit.

Les Bleus c'est bien, l'OM c'est mieux

Et dans La Provence, les supporters de l’OM ne masquent pas leur impatience de retrouver le stade du boulevard Michelet, et cela même si la parenthèse équipe de France a été appréciée de tous. « J’étais très content du parcours des Bleus, mais il y moins d’adrénaline : j’étais moins triste après la finale face à l’Argentine qu’après une défaite en Ligue 1 contre Clermont. Ce club c’est notre pain quotidien », explique un membre des Dodgers. Il faut cependant que Mattéo Guendouzi et ses coéquipiers renvoient l'ascenseur aux 60.000 supporters attendus contre Toulouse, car cette passion exacerbée mérite des joueurs irréprochables. Il faudra ensuite attendre le 15 janvier, et la réception de Lorient après deux déplacements à Montpellier et Troyes, pour voir le Vélodrome se remplir encore une fois et probablement pour un 12e guichet fermé de la saison.