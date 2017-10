OM : Le sauveur Maxime Lopez savoure son but

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Maxime Lopez, milieu de l'OM, après la victoire contre Guimarães (2-1) : « Aujourd'hui, il y avait un beau turnover du coach. Il a changé pas mal de joueurs. Mon poste de 10 ? C'était un poste nouveau pour moi, mais il fallait répondre présent, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis très content d'avoir marqué. Je dédie ce but à ma famille qui a été là pour moi pendant cette période un peu difficile. On a bien commencé le match, mais on se fait punir d'entrée sur un centre, malheureusement. Après, on s'est remis dans le match avant d'égaliser vite. On a continué sur notre rythme en deuxième mi-temps, et on réussit à marquer ce but qui nous donne la victoire. On avait de la déception après Salzbourg. On a bien réagi ce soir. On est bien dans cette poule. On est prêt pour le match contre le PSG », a-t-il déclaré sur beIN.