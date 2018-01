OM : Le sauveur Amavi rêve de devenir un goleador

Dans : OM, Coupe de France, Coupe.

Après avoir marqué le but de la qualification pour l'Olympique de Marseille face à Valenciennes dimanche en Coupe de France (1-0 ap), Jordan Amavi avait le sourire.

Jordan Amavi ne pouvait pas mieux démarrer l'année 2018. Suite à une très bonne première partie de saison sous le maillot phocéen, le latéral gauche a effectivement marqué son premier but avec l'OM pour délivrer les siens dans la prolongation face à VA. Une réalisation importante pour son club, qui s'est donc qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, mais aussi pour lui. Alors qu'il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis la saison 2014-2015, au cours de laquelle il portait encore le maillot de l'OGC Nice, le joueur de 23 ans a pleinement savouré cet instant.

« Ce premier but me fait énormément plaisir. C'est plaisant de marquer. C'est magnifique. Une frappe enroulée du pied droit, ce n'est pas le plus beau des buts, mais il est important, donc tant mieux. On aurait pu éviter d'aller en prolongation... On s'est bien battu, on a fait les efforts. L'essentiel est là. J'ai trop fêté le but ? Peut-être. C'est le premier match de reprise aussi. Mais j'ai évité de trop courir pour ne pas être trop fatigué pour la fin du match. Marquer, ce n'est pas mon boulot. Le mien, c'est de défendre. Ici, c'est différent de Nice, où je montais sur les coups de pied arrêtés. À Villa, j'étais surtout blessé. C'est bien de marquer au Vélodrome ! J'espère que ça en appellera plein d'autres, surtout ici... », a lancé, sur Le Phocéen, Amavi, qui rentre donc petit à petit dans le coeur des supporters marseillais tout en faisant complètement oublier le départ d'Evra.