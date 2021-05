OM : Le maillot home 2021-2022 déjà dévoilé ?

Dans : OM.

C'est un petit jeu que les supporters adorent, on parle des fuites, souvent organisées, sur les futurs maillots. Ce mercredi, c'est un fan de l'OM qui a dévoilé une photo du supposé maillot home pour la prochaine saison.

Equipementier officiel de l’Olympique de Marseille, Puma prépare actuellement la promotion des maillots que Dimitri Payet et ses coéquipiers porteront en 2020-2021 au Vélodrome. Et c’est une image issue des séances photos réalisées par Puma qui a fuité via Twitter. Selon le supporter de l'OM qui a mis en ligne cette image, aucune certitude que cette tunique assez classique soit la bonne, mais pour Le Phocéen il ne fait aucun doute ou presque que ce sera le cas. La firme qui équipe l'Olympique de Marseille sera évidemment sensible aux commentaires des fans de l'OM suite à la diffusion de cette photo.