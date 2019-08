OM : Le grand gagnant du mercato, ça peut être lui

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pour le dernier match amical de la pré-saison contre Naples dimanche soir, André Villas-Boas a dû composer avec de nombreuses absences, notamment au milieu de terrain. Effectivement, Maxime Lopez et Luiz Gustavo étaient indisponibles tandis que dans le secteur offensif, Florian Thauvin et Dario Benedetto manquaient également à l’appel. Les absences conjuguées de tous ces joueurs a poussé André Villas-Boas a lancé dans le grand bain le jeune Florian Chabrolle, très performant durant les matchs amicaux et notamment durant les EA Ligue 1 Games aux Etats-Unis.

Le Portugais a apprécié la prestation du jeune Marseillais, lequel a un gros coup à jouer cette saison selon Le Phocéen, notamment en cas de départ de Sanson ou de Strootman. « Connu pour être un joueur offensif, Florian Chabrolle a montré de belles aptitudes au poste de milieu relayeur face au Napoli et semble pouvoir s'adapter à ce poste sans souci. AVB a 4 joueurs majeurs pour les trois postes du milieu (Gustavo, Strootman, Lopez et Sanson) qui sont clairement devant le jeune minot de 21 ans dans la hiérarchie. Mais deux d'entre eux sont de gros candidats à un départ ces prochains jours en Angleterre ou avant la fin du mercato en Italie. Morgan Sanson plait à la Premier League et à Naples, alors que Kevin Stootman et son "salaire Ligue des Champions" dixit Jacques-Henri Eyraud est proposé un peu partout » indique le média. Le jeune Chabrolle pourrait donc se retrouver avec un temps de jeu conséquent l’an prochain. Reste à voir si du côté des supporters, on partage l’optimiste de Villas-Boas quant au développement au plus haut niveau de ce jeune très prometteur.