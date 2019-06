OM : Le futur coach a rencontré Eyraud, les discussions sont bloquées

Dans : OM, Ligue 1.

Sur le plateau de Canal+ ou ailleurs, Habib Beye n’a jamais caché son rêve d’entraîner un jour l’Olympique de Marseille.

C’est avec cet objectif en tête que l’ancien Marseillais passe actuellement ses diplômes. En attendant, le consultant pourrait prendre les commandes d’une équipe de jeunes au club phocéen. Beye a en effet rencontré Jacques-Henri Eyraud pour évoquer cette possibilité lors d’un rendez-vous à Paris la semaine dernière, révèle le quotidien La Provence. L’occasion pour le Franco-Sénégalais de poser sa candidature au moment où de nombreux techniciens du centre de formation se retrouvent en fin de contrat.

Le problème, c’est que Beye n’est pas dans la même situation. L’amoureux de l’OM, lui, est encore lié à Canal+ et tient à honorer la dernière année de son bail. Tandis que le président phocéen n’envisage pas de le recruter s’il conserve sa casquette de consultant, celle qui pourrait l’amener à critiquer le club. De son côté, Beye persiste et explique qu’il a surtout taillé les choix de l’ex-entraîneur Rudi Garcia, indique L’Equipe. Les deux hommes sont donc en désaccord et ne devraient pas collaborer la saison prochaine.