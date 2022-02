OM : Le choix fort, Sampaoli vire Luis Henrique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Montpellier ou encore à Lyon la semaine dernière, Luis Henrique a retrouvé sa place sur le banc de l’OM face à Angers ce week-end.

Avec l’instauration d’un 4-4-2 en losange face aux Angevins, Luis Henrique n’avait pas vraiment sa place dans l’équipe de Jorge Sampaoli. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OM a réalisé son match le plus complet depuis bien longtemps avec un duo Bakambu-Milik en attaque et un Dimitri Payet repositionné en numéro dix. Articulé ainsi, Marseille s’est montré dangereux en permanence pour la défense angevine. En toute logique, il est tentant pour Jorge Sampaoli de reconduire une équipe similaire à Nice ce mercredi soir en Coupe de France. Dans le cas où l’entraîneur argentin persisterait dans ce système de jeu, Luis Henrique serait alors contraint de ronger son frein sur le banc des remplaçants.

Sampaoli retire Luis Henrique de la liste UEFA

Luis Henrique, il lui faut un coach mental. Quelle manque de confiance en lui. Il ne tente rien. Toujours trop appliqué. Le coach lui fait confiance depuis quelques matches mais force est de constater qu’il ne lui rend pas sur le terrain… pic.twitter.com/dMvDBWg8bq — Massilia1978  (@massilia1978) February 1, 2022

C’est d’ailleurs (peut-être) pour cette raison que le Brésilien de 19 ans a purement et simplement été retiré de la liste transmise par l’Olympique de Marseille à l’UEFA pour la phase à élimination directe de l’Europa Conférence League. Sur son site officiel, l’instance européenne a dévoilé la liste de 21 joueurs établie par Jorge Sampaoli pour cette compétition et à la surprise générale, Luis Henrique a été retiré par rapport à la précédente liste pour la phase de groupes de l’Europa League. Et pour cause, c’est Cédric Bakambu qui le remplace numériquement tandis que sans surprise, Sead Kolasinac a lui pris la place de Jordan Amavi, prêté à Nice. Pour rappel, l’Olympique de Marseille subit toujours une restriction du nombre de joueurs à pouvoir inscrire sur les listes européennes et cela jusqu’en 2022-2023, la faute à la gestion d’un certain Jacques-Henri Eyraud à la tête de l’OM. En attendant le mercato estival et alors qu’un prêt de Luis Henrique avait été évoqué cet hiver sans finalement se concrétiser, ce choix en dit long sur la confiance limitée accordée à Luis Henrique de la part de Jorge Sampaoli…

La liste de l’OM pour l’Europa Conférence League :

Gardiens : Pau Lopez, Mandanda

Défenseurs : Saliba, Alvaro, Kamara, Balerdi, Luan Peres, Caleta-Car, Kolasinac

Milieux : Lirola, Guendouzi, Gerson, Rongier, Gueye, Payet, Harit

Attaquants : Ünder, Konrad, Milik, Bakambu, Dieng