OM : La hype Bouna Sarr a ses limites pour Deschamps

Dans : OM, Equipe de France.

Remplaçant du bout du banc de touche en début de saison, Bouna Sarr connaît un temps de jeu grandissant depuis son repositionnement en tant que latéral droit.

Récemment, il est même sérieusement entré en concurrence frontale avec Hiroki Sakai, titulaire habituel du poste et qui voit l’ancien messin prendre de plus en plus d’envergure. Au point que, dans un secteur de jeu où l’équipe de France n’est pas forcément très riche, son nom a été murmuré pour la prochaine liste de Didier Deschamps. Mais selon L’Equipe, ce ne sera pas le cas et le joueur d’origine guinéenne ne sera pas appelé, tout simplement parce qu’il n’a pas même reçu de pré-convocation.

A l’heure actuelle, le staff des Bleus lui préfère Djibril Sidibé, Benjamin Pavard et Mathieu Debuchy, qui revient fort avec Saint-Etienne. Néanmoins, Bouna Sarr ferait bien partie des joueurs que Didier Deschamps suit à chacune de ses prestations, sans pour le moment totalement convaincre le champion du monde 1998, qui sait que sa prochaine liste donnera de grandes indications en vue de la liste définitive des 23 du mois de mai.