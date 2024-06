OM ‍: La DNCG exige d'autres documents

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille passait ce mercredi devant la DNCG, mais le gendarme financier du football n'a pas rendu son avis, réclamant des documents supplémentaires.

Les dirigeants de l'OM avaient rendez-vous avec la Direction Nationale du Contrôle de Gestion ce mercredi, un rendez-vous très important pour connaître la marge de manoeuvre sur le marché des transferts. Mais finalement, Pablo Longoria n'est pas plus avancé que cela, puisque dans un communiqué, la DNCG a renvoyé à plus tard sa décision finale. « Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG », a précisé la Ligue de Football Professionnel. On le sait, Frank McCourt a décidé de mettre de l'argent de sa poche pour boucher une nouvelle fois le trou financier en cette fin de saison. Mais visiblement, du côté de l'instance, on souhaite visiblement obtenir des éléments qui permettront de valider les comptes de l'Olympique de Marseille et sa faculté à investir au mercato. Si la DNCG obtient les documents demandés, alors le club phocéen pourra faire ses emplettes. Sinon...