OM : L'Olympique de Marseille va envoyer du lourd, il en est sur à 100% !

Dans : OM, Ligue 1.

La victoire de l'Olympique de Marseille a remis le club phocéen dans le bon sens, après deux matches qui avaient laissé planer le doute sur le niveau réel de la formation de Rudi Garcia. Mais sur la pelouse de Louis II, l'OM a retrouvé des couleurs tout en confirmant sa volonté de ne jamais rien lâcher. Pour Mamadou Niang, désormais dirigeant d'un club de foot dans la cité phocéenne, il est évident qu'avec les joueurs en place et ceux arrivés au mercato, l'Olympique de Marseille peut viser très haut cette saison.

S'exprimant dans La Provence, l'ancien buteur de l'OM est très optimiste. « Faut-il associer Germain et Mitroglou ? Je pense qu’ils sont tous les deux capables de jouer seul en pointe. C’est une question de collectif. Quand tous les joueurs reviendront en forme, notamment Flo Thauvin, qui est selon moi un élément essentiel du onze de départ, quand Dimitri Payet sera à 100% aussi et je ne parle même pas des nouvelles recrues, Namanja Radjonjic et Kevin Strootman, ou encore Morgan Sanson, je pense que ça ira mieux. L’OM a un collectif fort, et ça ne peut qu’aller en s’améliorant. Rudi Garcia en est conscient, il est patient, il sait ce qu’il fait, il a bien travaillé la saison dernière et je le répète, c’est un super coach. Il a son idée en tête et je fais confiance à cette équipe pour la suite », explique, dans le quotidien régional, Mamadou Niang.