OM ‍: L’Olympico reporté, un Marseillais enrage

Par Corentin Facy

Bamo Meïté aurait dû fêter sa première titularisation avec l’OM contre l’OL dimanche soir en raison de la suspension de Leonardo Balerdi et du retour de blessure de Samuel Gigot, touché aux cotes et qui n’était pas à 100 %.

Recruté par l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato estival, Bamo Meïté a fait l’objet d’un échange avec Isaak Touré, lequel s’est lui engagé en faveur du FC Lorient. Présenté comme un défenseur central rapide, puissant et à l’aise techniquement, l’ancien Lorientais a fait quelques entrées en fin de match depuis la prise de fonctions de Gennaro Gattuso. Face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, il devait fêter sa première titularisation de la saison.

En effet, Leonardo Balerdi était suspendu après son carton rouge reçu à Nice tandis que Samuel Gigot faisait son retour dans le groupe, mais n’était pas à 100 % après avoir été touché aux cotes. Dans un édito, Le Phocéen explique que Bamo Meïté fait sportivement partie des grands perdants du report de l’Olympico de dimanche en raison des incidents. « Depuis son arrivée dans la cité phocéenne, le défenseur central n'a eu le droit qu'à quelques entrées en jeu. Si l'on entre dans les détails, il a précisément disputé 52 minutes toutes compétitions confondues » explique le média pro-OM avant de poursuivre.

OM-OL, un rendez-vous manqué pour Bamo Meïté

« L'Ivoirien est le quatrième dans la hiérarchie des défenseurs marseillais. Devant lui, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi semblent pourtant difficiles à détrôner (…) Difficile donc pour Bamo Meïté de s'imposer comme un titulaire indiscutable au sein de cette défense ». Mais selon Le Phocéen, le néo-défenseur de l’OM a la confiance de Gennaro Gattuso et malgré ce rendez-vous manqué contre l’OL en raison du report, Bamo Meïté devra avoir sa chance dans les prochaines semaines. Dès samedi contre Lille au Vélodrome, un match pour lequel Leonardo Balerdi sera toujours suspendu ? Tout dépend de la forme de Samuel Gigot, qui pourrait retrouver sa place au côté de Chancel Mbemba, si sa douleur aux cotes s’est estompée avec une semaine de repos en plus.