OM : L'offre tombe, Benedetto refuse de partir

Dans : OM.

Dans l’ombre d’Arkadiusz Milik depuis le mois de janvier, Dario Benedetto n’est pas certain de rester à l’OM cet été.

L’avenir de l’ancien buteur de Boca Juniors dépend en partie de celui d’Arek Milik. Si par miracle, Pablo Longoria parvenait à conserver l’attaquant polonais à l’OM une saison de plus, alors Dario Benedetto pourrait faire le choix de quitter la France en quête d’un temps de jeu plus conséquent. Une situation qui n’a pas manqué d’alerter les clubs sud-américains, où Dario Benedetto jouit d’une excellente cote après son passage réussi à Boca Juniors. C’est ainsi que selon les informations de TyC Sports, Sao Paulo s’est renseigné auprès de l’OM pour le transfert de Dario Benedetto et a directement contacté les agents de l’attaquant marseillais.

Dans un contexte difficile pour lui avec un temps de jeu quasiment réduit à néant, Dario Benedetto a logiquement été flatté par cet intérêt de Sao Paulo. Néanmoins, l’attaquant phocéen n’a pas donné suite à la proposition brésilienne. En effet, "Pipa" a fait savoir aux dirigeants brésiliens qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Europe, deux ans après son arrivée à l’OM en provenance de Boca Juniors pour sa première aventure européenne. Reste maintenant à voir si son avenir s’écrira à Marseille pour Dario Benedetto, buteur face à Strasbourg le week-end dernier. En conférence de presse la semaine dernière, Jorge Sampaoli s’était montré prudent au sujet de l’avenir de Dario Benedetto, qu’il connait très bien à titre personnel. « Je suis arrivé au milieu d'un projet lors duquel il était irrégulier. L'option de jouer avec un seul attaquant de pointe a fait que Dario n'a pas les minutes qu'il voulait et que nous pensions pouvoir lui donner. Dario est un joueur complet et buteur. A l'heure de définir le futur pour la saison prochaine, on se penchera sur son cas » expliquait Jorge Sampaoli, en attendant de savoir si Dario Benedetto aura l’occasion de jouer face à Saint-Etienne ce week-end.