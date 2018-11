OM : L'intérêt de l'OM pour ce Brésilien, c'est du flan au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Si l’OM a misé sur Duje Caleta-Car au mercato, plusieurs défenseurs ont été annoncés dans le viseur du club phocéen auparavant.

Ce fût notamment le cas de Rafael Toloi, le solide Brésilien de l’Atalanta Bergame. Très apprécié par Rudi Garcia depuis le passage de ce dernier à l’AS Roma, le joueur de 28 ans a-t-il été proche de rejoindre l’OM au mercato ? Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Rafael Toloi a tordu le cou à cette rumeur persistante. Clamant au passage son amour pour l’Atalanta, club avec lequel il espère rapidement prolonger.

« J'aime la ville de Bergame, les supporters, le club, je suis heureux, j'ai 28 ans et je sais que je suis au moment décisif de ma carrière. Je veux resigner et j'espère que ce sera le plus tôt possible. Si on a déjà parlé d'un départ pour moi, je ne l'ai jamais pris en compte. On parlait de Garcia et de Marseille, mais ce n'était qu'une rumeur, qui traîne depuis des années » a-t-il expliqué. Avec cette déclaration, Rafael Toloi a facilité le travail des journaux italiens en vue des prochains mercatos puisqu’il souhaite clairement rester à l’Atalanta. Cela tombe bien, Marseille est complet dans ce secteur avec Kamara, Rami, Caleta-Car, Rolando et Luiz Gustavo. En plus des indésirables Hubocan, Abdennour et Sertic.