OM : Karsdorp à Marseille, Mourinho refuse

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'un des acteurs majeurs du prochain mercato hivernal. Si le club phocéen cherche à faire des ventes, quelques coups sont à prévoir au rayon des arrivées.

A Marseille, on se prépare doucement mais sûrement à reprendre les choses sérieuses. Et ce sur tous les terrains. Car en plus de la reprise des compétitions, l'OM devra gérer au mieux le mercato hivernal. Pablo Longoria aura pas mal de travail pour satisfaire le propriétaire phocéen Frank McCourt, qui désire voir ses caisses être renflouées. Mais l'OM ne pourra pas se permettre de trop s'affaiblir non plus. Quelques profils intéressants et peu onéreux sont donc surveillés. En grandes difficultés à l'AS Roma, Rick Karsdorp est annoncé sur le départ. Son clash avec José Mourinho a fait les gros titres en Italie et une rupture de contrat était même envisagée. Mais apparemment, tout est en train de revenir plus ou moins à la normale entre le Néerlandais et le club de la Louve.

Un coup dur pour l'OM au mercato

L'OM doit se jeter sur Karsdorp. C'est vraiment une très belle opportunité. Bien meilleur que Clauss, + flexible tactiquement (ligne de 4 ou piston) et Kaboré qui ne donne pas satisfaction et ne restera pas.#TeamOM #MercatOM @Seckinger7 pic.twitter.com/sdMCIJclRq — 🌟 (@double__contact) December 12, 2022

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Karsdorp est exemplaire depuis son retour à l'entrainement avec la Roma. Son attitude est soulignée par sa direction et José Mourinho. En fin de contrat avec son club en juin 2025, le latéral droit ne sera donc pas bradé par les Romains, qui ne comptent plus s'en séparer au rabais. Le garder est même une option. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'OM et les autres clubs intéressés, qui auraient bien aimé voir Karsdorp mettre fin à son contrat avec la Roma. Estimé à 9 millions d'euros, le Néerlandais de 27 ans quittera-t-il la Roma ? Le suspense reste entier. Mais au moins, l'OM est fixé sur son cas. En plus des Phocéens, Juventus, l'Ajax et Fulham sont aussi intéressés. On imagine en tout cas mal Pablo Longoria investir 9 millions d'euros sur un joueur alors que les finances du club olympien sont dans le rouge. Un prêt est toujours possible, l'OM excellant dans cette configuration depuis l'arrivée de l'Espagnol sur la Canebière.