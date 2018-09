OM : Jusqu'à l'ultime seconde, l'OM a tout tenté pour trois joueurs

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il n'y a pas eu de signature surprise vendredi à l'Olympique de Marseille, et Jacques-Henri Eyraud n'avait d'ailleurs pas voulu vendre du rêve au moment de la présentation matinale de Nemanja Radonjic. Mais s'il n'y a pas eu ce renfort offensif tant attendu, les trois départs espérés d'ici la fin du mercato n'ont pas eu lieu non plus. Résultat, ce samedi Rudi Garcia a toujours dans son effectif Clinton Njie, Aymen Abdennour et Grégory Sertic.

Pourtant, comme le précise La Provence, l'OM est resté en alerte jusqu'au dernier moment pour tenter de trouver une solution pour ces trois joueurs. « Abedonnour n’était pas opposé à un départ à condition de trouver un point de chute en Espagne qui lui convienne (...) Hier, le Tunisien était dans les starting-blocks, au cas où (...) Sertic et Njie seront encore là, eux aussi. L’ancien Bordelais n’a pas trouvé preneur en dépit de quelques discussions de dernière minute (...) Pour Njie, Strasbourg et Rennes ont tenté le coup. Avant de reculer, effrayés par le salaire du Camerounais, quand bien même l’OM offrait des conditions avantageuses pour que l’opération aille à son terme », explique le quotidien régional au sujet des trois joueurs dont l'Olympique de Marseille n'aura probablement pas énormément besoin cette saison.