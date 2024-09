OM ‍: Jonathan Rowe, il n'y a pas que l'OL qui va être traumatisé

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Héros de la fin de match rocambolesque sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais la semaine dernière, Jonathan Rowe espère se faire un nom à Marseille. Le joueur a assumé depuis l’adolescence son rêve de devenir footballeur professionnel.

Il est déjà entré dans le cœur des supporters de l’Olympique de Marseille. Au terme d’un Olympico aussi fou qu’indécis, Jonathan Rowe a donné la victoire à son équipe, pourtant en infériorité numérique, dans le temps additionnel avec une frappe limpide du droit sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-3). Le joueur de 21 ans, arrivé cet été de Norwich dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 17 millions d’euros, assume qu’il veut être professionnel depuis son adolescence : «Il a toujours cru en lui, c'est sa plus grande qualité. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il voulait être professionnel et on remarquait tout de suite qu'il était différent. Je suis entraîneur depuis vingt ans et je n'ai jamais côtoyé un garçon capable de dribbler aussi bien que lui, des deux côtés, à cette allure et avec le ballon collé à ses pieds, ce centre de gravité bas qui gêne les défenseurs», évoque Greg Cane, son entraîneur qui l’a accompagné de 12 à 18 ans dans les colonnes de l’Equipe.

Ravanelli l’adore, l’OM croit en lui

Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 sur son choix de signer à l’OM 🩵🤍 :



« Ma famille et mes amis voulaient que je reste en Angleterre. 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗮̀ 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻. »



(@lequipe) pic.twitter.com/ImfCvdAJyo — BeFootball (@_BeFootball) September 29, 2024

Lors de sa conférence de presse d’intronisation fin août, le conseiller institutionnel et sportif de l’OM, Fabrizio Ravanelli, s’était également montré dithyrambique à son sujet et avait annoncé la couleur : «Ses jambes ne tremblent pas», signe que ce jeune joueur est capable de gérer la pression, et il en aura besoin à Marseille, club populaire mais au sein duquel les positions des supporters peuvent vite changer, notamment en raison de leur exigence. Malgré certaines blessures à Norwich qui ont parfois freiné sa progression, le voilà qui sort de sa zone de confort pour relever le challenge le plus excitant de sa jeune carrière. L’Anglais, arrivé sur la pointe des pieds à Marseille cet été, ne part pas dans la peau d’un titulaire en ce début de saison mais son entrée en jeu au Groupama Stadium donne du fil à retordre à Roberto De Zerbi. Il espère désormais s’imposer sur le long terme à l’OM, et veut apporter sa pierre à l’édifice dans le projet de trois ans évoqué ces dernières semaines par son président Pablo Longoria.