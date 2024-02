OM ‍: Jean Onana titulaire, c'est un cauchemar pour lui

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Suite à la défaite contre l'OL, Pablo Longoria a décidé d'organiser une réunion de crise pour tenter de sauver la saison de Marseille. Jean-Michel Larqué estime que c'est inutile et que le problème est bien plus évident avec des joueurs qui n'ont pas le niveau.

Huitième de la Ligue 1 après sa défaite 1-0 contre Lyon, l'OM est en grand danger. Le club de la cité phocéenne n'a pas remporté ses quatre derniers matchs de championnat. Un bilan pas du tout rassurant à quelques jours d'affronter le Chakhtar Donetsk lors des 16e de finale de l'Europa League. Déjà éliminé de la Coupe de France, Marseille risque de vivre une saison calamiteuse si les choses ne s'améliorent pas rapidement au sein de l'effectif. Pablo Longoria a ainsi convoqué joueurs, dirigeants et les membres du staff pour une réunion afin de remobiliser le club. S'en est suivie une autre réunion avec les supporters pour bien faire monter la pression en vue de prochains matchs. Mais Jean-Michel Larqué croit que cette idée de faire des meetings à tout bout de champ ne changera rien et que le vrai problème de l'OM, c'est le niveau de ses joueurs sur le terrain.

Larqué ne veut pas entendre parler d'une réunion à l'OM

💥 Captain Larqué : "Les joueurs de l'OM sont nuls !" pic.twitter.com/bzHEq3AEj1 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 6, 2024

« Quand j'entends dire que ce n'est pas un problème technique des joueurs... Techniquement, quand j'ai regardé le match dimanche, je vois Onana titulaire au milieu de terrain à l'Olympique de Marseille, club majeur du championnat français, mais je rêve ! Le dénommé Luis Henrique, on en parle. Le dénommé Ndiaye. Je peux en citer d'autres. Le trio est inoffensif, ils peuvent mettre des plots à la place des défenseurs en face. Ça ne sert à rien. Pour moi le diagnostic c'est qu'ils sont nuls. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas capables de faire mieux. L'OM a connu de grandes équipes. Quand on voit ce qu'ils ont et ce qu'ils ont eu, ce n'est pas la peine de faire une réunion, ce sont les responsables » a supposé le consultant sportif lors de l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport. L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne n'est pas tendre envers les joueurs marseillais et considère qu'ils ne sont pas au niveau pour porter le maillot du club olympien.