OM : Il refuse de cirer le banc même si c'est à l'OM

Un peu plus de cinq mois après son arrivée au sein de l'Olympique de Marseille, Aymen Abdennour n'est pas forcément joyeux puisqu'il n'est pas titulaire.

Prêté par Valence à l'OM dans les derniers jours du mercato estival, Aymen Abdennour met un peu de temps à faire son trou au Vélodrome. Après un départ difficile, vu qu'il s'était blessé à la cuisse lors de son premier match contre Rennes en septembre (1-3), l'international tunisien n'a jamais réussi à intégrer l'équipe-type de Rudi Garcia, qui préfère aligner Rami et Rolando en charnière centrale. Dix-septième joueur le plus utilisé de l'effectif phocéen, avec 495 minutes de temps de jeu en championnat, l'ancien de Monaco veut passer une vitesse en 2018.

« Franchement, je suis dans une situation qui n’est pas parfaite, mais qui est acceptable. Pourquoi ? Parce que l’équipe gagne et je suis heureux. Je suis heureux à chaque fois qu’on gagne dans ce grand club français, mais je suis un peu frustré pour moi, parce que je ne suis pas dans les 11 titulaires. Mais j’attends toujours de jouer. Je suis content pour l’équipe et sûr et certain que je vais bientôt jouer, je suis prêt, j'ai envie de revenir au top. Mais c'est le coach qui choisi. Je veux jouer plus de 20 matchs cette saison, car j'adore la compétition, et je vais tout donner pour aider l'équipe, qui a pour objectif d'aller en finale de la Coupe et de finir dans les trois premiers de la Ligue 1 », a balancé, en conférence de presse, Abdennour, qui sait très bien qu'il va avoir sa chance dans les semaines à venir, où l'OM va enchaîner les matchs en championnat, en Europa League, mais aussi en Coupe de France. Une compétition qui peut permettre au défenseur central de l'OM de se relancer puisqu'il devrait être titulaire lors du huitième de finale contre Bourg-en-Bresse mardi...