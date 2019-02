OM : Il n'y a pas que l'arbitre qui a trouvé Balotelli nerveux

Dans : OM, Ligue 1.

Suite au match nul de l'Olympique de Marseille à Rennes (1-1), Le Phocéen a pointé deux joueurs du doigt.

Tenu en échec dimanche en Bretagne, le club phocéen n'égalera donc pas la meilleure série de victoires en Ligue 1 sous l'ère Rudi Garcia. Puisque cet OM s'est arrêté à trois succès de rang, alors que Marseille avait accompli un quatre à la suite en décembre 2016 et janvier 2018. Un nul qui représente un véritable coup d'arrêt dans la course aux places européennes, vu que l'ASSE a repris la quatrième place et que Reims est revenu à égalité avec 41 points. Mais alors que Germain, Mandanda et Kamara ont réalisé une bonne partie face au dernier représentant français en Europa League, Le Phocéen s'en est pris à deux Marseillais...

« Balotelli ? 4/10. Il est malheureux sur le but d'André, où il contre la tête du Rennais, qui finit par tromper Mandanda. Dans son rôle, il a été trop discret et s'est montré nerveux, commettant plusieurs fautes, récoltant un carton jaune au passage. Sorti à un quart d'heure de la fin, sans avoir montré grand-chose. Sanson ? 4/10. Incapable de ressortir des ballons, il n'a pas été d'une grande utilité. Il n'a jamais été en mesure d'apporter quoi que ce soit dans la construction. Pas vraiment mieux à la récupération, il a loupé son match », lance le média phocéen, qui colle donc ses pires notes à ce duo, alors qu'un joueur comme Amavi a aussi été en difficulté avant de prendre un carton rouge en fin de match.