OM ‍: Greenwood s'en va, les femmes font la fête à Manchester

Par Eric Bethsy

Transféré à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood était devenu indésirable à Manchester United. Son passé rendait la situation difficile à gérer pour le club mancunien, dont les supportrices ne cachent pas leur satisfaction.

Malgré son envie de tourner la page, Mason Greenwood ne sera jamais débarrassé de cette affaire. Le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille fera toujours l’objet de critiques à cause des anciennes accusations de viol et d’agressions sur sa conjointe. La preuve, son arrivée au club phocéen a créé la polémique. Et du côté de Manchester United, son départ définitif fait le bonheur du collectif « Female Fans Against Greenwood’s Return » (Supportrices contre le retour de Greenwood).

« L’annonce de ce (jeudi) soir suscite des sentiments mitigés, a écrit le groupe sur le réseau social X. Le soulagement que cette période sombre de notre histoire soit terminée et que les survivants d’abus n’auront pas à revivre le souvenir de leurs expériences les plus sombres en regardant Manchester United jouer. C’est triste de voir un talent générationnel qui aurait pu accomplir tant de choses au club perdu parce que sa force morale en dehors du terrain n'était pas à la hauteur de son talent. »

« Il y a aussi cette inquiétude pour quelqu’un dont les expériences horribles ont été révélées au grand jour. J’espère que ce triste épisode pourra provoquer un changement et faire comprendre aux jeunes joueurs qu’ils peuvent avoir tout le talent du monde, mais qu’en fin de compte, c’est votre humanité et votre compassion, ou leur absence de compassion, qui feront ou détruiront votre succès », a souligné le collectif, tout de même conscient des motivations de Manchester United.

Les réelles motivations de MU

« (…) Nous ne sommes pas assez naïves pour penser que le transfert de ce joueur a été fait pour des raisons purement morales. Le besoin de revenus et le désir de relations publiques positives de la part d’une direction cherchant à obtenir des liquidités pour le réaménagement du stade ont probablement joué un rôle majeur. Mais cela semble bien loin de l’incompétence chaotique de l’été dernier, lorsque les supporters ont joué un rôle dans une remise en question et un revirement par rapport à une direction faible, mal organisée et déconnectée de la réalité », ont ajouté les fans mancuniennes qui, elles, pourront vraiment passer à autre chose.