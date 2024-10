OM ‍: Greenwood à Marseille, ce club est furieux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, l’OM a réalisé un très gros coup sur le plan sportif en recrutant Mason Greenwood. Pablo Longoria peut se féliciter de ce recrutement, d’autant plus que la concurrence était bien présente pour l’attaquant anglais.

Malgré les polémiques extra-sportives à son sujet, Mason Greenwood a bien rejoint l’Olympique de Marseille lors du mercato. Le club phocéen n’a pas craqué face aux pressions du maire de la ville, qui s’était fermement opposé à la signature de l’attaquant anglais en raison du passé de celui-ci, accusé d’avoir roué sa femme de coups. Après avoir pris des renseignements auprès du club de Getafe sur l’attitude de l’ancien prodige de Manchester United, Pablo Longoria a pris la décision de valider ce transfert à 30 ME bonus compris pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi. Dans ce dossier, il n’a pas été si simple de convaincre le joueur, lequel a été refroidi par les propos du maire de la ville et par le scepticisme de plusieurs observateurs en France en raison de son passé.

De plus, la concurrence de certains clubs européens a également donné du fil à retordre à l’état-major de l’OM. En ce début de semaine, le site Tutto Mercato Web nous apprend par exemple que la Lazio Rome était bouillante pour recruter Mason Greenwood. Le club italien était en réalité le concurrent n°1 de l’Olympique de Marseille dans ce dossier et son président Claudio Lotito était prêt à tout pour s’attacher les services de celui qui était alors sous contrat avec les Red Devils. La Juventus Turin a également surveillé la situation du joueur, mais la Vieille Dame avait pris la décision de ne pas approfondir cet intérêt en raison des polémiques liées au passé du joueur.

L'OM a mis la Lazio KO pour Greenwood

La Lazio en revanche, n’avait pas décidé de faire machine arrière et a bien tenté d’arracher le joueur jusqu’au dernier moment. Les conversations entre Mason Greenwood et Roberto De Zerbi ont finalement convaincu le joueur ainsi que son entourage puisque le coach italien de l’OM a également pris le temps de discuter avec le père du n°10 marseillais. Résultat des courses, Marseille a grillé la Lazio, au grand désarroi de la direction du club romain, qui s’imaginait déjà frapper un très gros coup sur le marché des transferts en Série A avec la venue de Mason Greenwood. Un coup d’épée dans l’eau puisque Marseille s’est montré plus convaincant pour arracher le « oui » tant attendu de celui qui a déjà marqué cinq buts lors des six premières journées de Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs.