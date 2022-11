OM : Gerson rentre d'urgence à Marseille, le transfert échoue

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Pas dans les plans d'Igor Tudor cette saison, Gerson milite pour un départ de l'OM. Alors qu'un retour à Flamengo était quasiment acté, le milieu de terrain est finalement bien parti pour rester à Marseille.

Le feuilleton Gerson est bientôt terminé. Désireux de quitter l'OM cet hiver, le joueur de 25 ans avait pris contact avec son ancien club, Flamengo, afin de retrouver du temps de jeu dans une équipe qui vient de remporter la Copa Libertadores. Si le club phocéen souhaite également se séparer de Gerson, les exigences marseillaises ont contraint à une fin brutale des négociations. L'OM est trop gourmand pour le prix de Gerson et les dirigeants brésiliens ne sont pas disposés à payer les 20 millions d'euros exigés par Marseille. Gerson devrait donc rester dans la cité phocéenne et bien participer à la reprise de l'entraînement collectif au moment où la Coupe du monde au Qatar bat son plein. Un moment douloureux à avaler pour le clan du joueur.

Gerson bien présent à l'entraînement avec l'OM

🇧🇷 Concernant #Gerson, sauf improbable revirement de situation et même si ce n’est pas de gaité de cœur, il sera bien à Marseille pour la reprise de l’entraînement mercredi. "On doit oublier cet épisode regarder de l’avant", nous a confié Marcão, père et agent du joueur. #TeamOM — SportMed TV (@SportMedTV) November 26, 2022

Gerson avait pourtant dit au revoir à ses coéquipiers avant de s'envoler au Brésil pour signer avec Flamengo. Finalement, l'international brésilien (4 sélections) va devoir modifier ses plans. Selon les informations de SportMed TV, Gerson sera bien présent au prochain rassemblement olympien et ne rejoindra pas son ancien club, du moins pour le moment. Le père de Gerson s'est également exprimé auprès du média marseillais. « On doit oublier cet épisode et regarder de l’avant » a confié Marcão qui gère la carrière de son fils. Pas considéré comme un titulaire indiscutable à l'OM, contrairement à l'année passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson va devoir se battre pour obtenir plus de temps de jeu ou se résigner à trouver une nouvelle porte de sortie. Le FC Séville et West Ham sont également intéressés par le profil du meneur de jeu offensif.