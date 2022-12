OM : Gerson enfin vendu, Longoria va se lâcher !

Après de longues semaines de discussions, l’Olympique de Marseille et Flamengo sont enfin parvenus à un accord pour le transfert de Gerson. Le club phocéen devrait récupérer environ 20 millions d’euros dans cette opération, ce qui permettra au président Pablo Longoria de lancer son recrutement.

Sauf nouveau rebondissement, Gerson ne portera plus le maillot de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain, qui s’entraîne à part depuis la reprise, fait enfin l’objet d’un accord entre le club phocéen et Flamengo. Le média Foot Mercato affirme que les deux formations ont totalement bouclé le transfert du Brésilien. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, lequel ajoute que l’opération rapportera près de 20 millions d’euros bonus compris à l’Olympique de Marseille.

Flamengo have reached full agreement to sign Gerson, done deal and here we go! Olympique Marseille have accepted the proposal, personal terms agreed 🚨🔴⚫️🇧🇷 #transfers



OM will received around €20m total package for Gerson. Medical tests now being scheduled. pic.twitter.com/NHh2TpHyhW