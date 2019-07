OM : Germain n'est pas un grand buteur, ni un déserteur !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que l’Olympique de Marseille est plus proche que jamais de s’offrir Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors contre 16 ME, le club phocéen peut également compter sur Valère Germain en attaque. Et cela ne risque pas de changer d’ici la fin du mercato puisque dans une interview accordée à RTL, l’ancien buteur de l’AS Monaco et de l’OGC Nice a clairement indiqué qu’un départ n’était pas d’actualité pour lui. Pas du genre à baisser les bras à la première difficulté venue, il rêve de s’imposer à Marseille et de mettre tout le monde d’accord.

« Tu es encore plus critiqué lorsque tu es avant-centre à l’OM, c’est un poste important. Il y a des moments où forcément on t’en veut, comme mon loupé en finale d’Europa League. Mais il faut avancer. J’ai un caractère de combattant. J’aurais pu lâcher, me dire que mon histoire à l’OM était finie, mais non. Je veux continuer, marquer l’histoire plus en positif. C’est sûr que je n’ai peut-être pas les statistiques d’un grand attaquant. Après, dans mes clubs précédents, j’ai toujours évolué avec quelqu'un d’autre devant. Je l’ai fait un peu l’an dernier avec Balotelli et ça avait très bien marché. Mais je suis conscient qu’il faut que je fasse mieux quand je suis tout seul » a indiqué Valère Germain, conscient qu’il doit être plus performant à Marseille. D’autant que cette saison, André Villas-Boas semble partir sur un 4-3-3, un système dans lequel il a souvent été en difficulté.