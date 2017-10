OM : Non, Germain n'est pas devenu bidon du jour au lendemain

Dans : OM, Ligue 1.

Éblouissant en début de saison lors des tours préliminaires des matchs de Ligue Europa avec l’OM, Valère Germain n’a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison.

Soumis à la rude concurrence de Kostas Mitroglou et de Clinton Njie, l’ancien buteur de l’AS Monaco était proche d’ouvrir son compteur face à Lille mais sa frappe est passée juste au-dessus des buts de Mike Maignan. Après la rencontre, l’attaquant phocéen est revenu sur sa période de moins bien. Il en est certain, la roue va tourner.

« Il faut retenir les trois points. On savait que ça allait être un match difficile contre une équipe en manque de points. On a eu la chance de marquer très tôt dans la rencontre. Le championnat est très serré devant. Il faut prendre le train en marche, c’est ce qu’on fait. Il faudra confirmer ça contre Caen dimanche prochain. Mon premier but en Ligue 1 ? J’attends… Ça va venir. J’essaie d’apporter à l’équipe quand je rentre. Je vais travailler encore plus à l’entraînement. Il y a deux mois, ça rentrait à chaque occasion. En ce moment, je suis dans un mauvais cycle mais je ne me fais pas de soucis, ça va revenir » a-t-il lancé après la rencontre remportée par l’OM au Stade Pierre-Mauroy. Avec l’enchaînement des matchs contre le Vitória Guimarães puis Caen en une semaine, Valère Germain aura peut-être l’occasion de marquer pour enfin retrouver la confiance…