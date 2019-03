OM : Garcia joue son avenir, un spécialiste est cash

Dans : OM, ASSE, Ligue 1.

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille (2012-2013), Elie Baup sait que Rudi Garcia a tout intérêt à gagner face à Saint-Etienne ce dimanche.

En effet, le club marseillais pourrait quasiment dire adieu au podium en cas de revers face aux Verts, d’où l’intérêt majeur de cette rencontre. Interrogé par Le Dauphiné, l’ancien entraîneur de l’OM mais également de Saint-Etienne a ainsi donné son avis sur ce choc de la 27e journée. En collant une belle pression au coach phocéen, qui doit faire face à la défiance des supporters ces dernières semaines malgré les succès obtenus contre Bordeaux, Dijon et Amiens.

Un match charnière selon Baup

« Sur le Vieux-Port, vous savez, ce n’est jamais tiède, mais toujours chaud ou froid. Il faut l’avoir vécu, c’est très passionnel. Mais les derniers résultats sont positifs en L1, avec 3 victoires et un nul en 4 matches, et c’est pourquoi le match face aux Verts tombe à pic pour Rudi Garcia et l’OM. Il est charnière pour pouvoir basculer à nouveau du bon côté. Après, les supporters à Marseille ne font pas les transferts, l’équipe… Mais une bonne partie de la vie sportive du club ! Car les fans de l’OM, comme des Verts, d’ailleurs, font partie intégrante du club, de sa culture. Ils s’apparentent à des socios, comme en Espagne. Ont une incidence sur le sportif. Et quand ils sifflent leurs joueurs, le coach, cela devient très dur, vous ne pouvez plus avancer » a confié Elie Baup, qui sait que le résultat de ce OM-ASSE sera déterminant pour la fin de saison des Phocéens.