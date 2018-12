OM : Frank McCourt se lance un gigantesque défi à 100 ME

Dans : OM, Ligue 1, Info.

Samedi, l’Olympique de Marseille annonçait fièrement qu’il était désormais l’unique gestionnaire de l’Orange Vélodrome.

Une bonne nouvelle à long terme pour Frank McCourt, pour qui il était totalement absurde que le club phocéen ne gère pas lui-même tout ce qui concerne l’enceinte du boulevard Michelet. Maintenant que ce problème est réglé, l’homme d’affaires américain peut avancer ses pions dans d’autres dossiers. Ainsi selon L’Equipe, l’OM est candidat à l’appel d’offres de la Délégation de service public du Parc Chanot.

En effet, l’état-major de l’Olympique de Marseille espère désormais bâtir un village de sport et de divertissement au Parc Chanot. Un projet ambitieux qui comprendrait une Arena, laquelle accueillerait de nombreux spectacles. Néanmoins, cette opération est loin d’être bouclée pour l’Olympique de Marseille, qui doit faire face à la concurrence dans ce dossier de plusieurs sociétés françaises et américaines. Une chose est sûre : Frank McCourt doit se préparer à débourser près de 100 ME d’investissement pour mener ce projet à bien. Reste à savoir ce que le peuple marseillais, bien plus préoccupé par l’équipe de Rudi Garcia qu’autre chose actuellement, pensera de tout cela…