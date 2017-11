OM : Fin de carrière pour Evra après son pétage de plombs ?

Dans : OM, Ligue 1.

Patrice Evra a totalement pété un plomb ce jeudi avant le match de l’OM à Guimaraes, en allant se battre avec les supporters et en finissant par donner un coup de pied au visage d’un fan, avant de se faire exclure, le tout lors de l’échauffement. Si on peut quand même se demander pourquoi certains fans de l’OM ont effectué 1500 kilomètres avec comme principal but d’insulter Patrice Evra pendant tout l’échauffement, cela n’excuse pas la réaction du latéral gauche, qui est censé avoir une expérience et un vécu au plus haut niveau pour éviter de tomber dans ce genre de pièges.

Néanmoins, son aventure à Marseille, qui se présentait déjà mal, pourrait bien avoir connu son épilogue ce jeudi soir. Plusieurs observateurs estiment que Patrice Evra ne pourra plus porter le maillot de l’OM après cela, et qu’il aura du mal à retrouver un club avec son niveau de jeu en chute libre et un comportement loin d’être celui d’un professionnel.